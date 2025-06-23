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الجزائر.. وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط من مدرجات

23
JUNE
2025
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 جويلية "بالجزائر العاصمة، إلى ثلاث وفيات وإصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات.
 
وكانت الحماية المدنية أحصت،مساء السبت، وفاة واحدة و11 مصابا.
 
وجاء في بيان وزارة الصحة "استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابا".
 
وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلا للدوري المحلي للعام الثاني تواليا والتاسع في تاريخه.
 
وذكرت صحيفة الخبر أن تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية رقم 7 و8 نحو الأسفل، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات تطلبت تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى.
 
وكان ملعب "5 جويلية " ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الاخيرة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.
 
وكان التعادل كافيا لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي ايضا امام مضيفه أولمبي أقبو.
 
وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري.
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