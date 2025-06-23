برباعية.. الوداد المغربي يخسر أمام يوفنتوس في المونديال

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تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بعد فوز عريض على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 4 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات يوم الأحد.

تقدم يوفنتوس بهدفين في وقت مبكر، سجلهما عبد المنعم بوطويل مدافع الوداد بالخطأ في مرماه وكينان يلدز في الدقيقتين 6 و16، بينما قلص الفريق المغربي الفارق بهدف وحيد سجله ثيمبينسوكي لورش في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، أضاف يلدز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69، واختتم دوشان فلاهوفيتش الرباعية بركلة جزاء في الدقيقة 94.

بهذا الفوز يرفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد فوزه على العين الإماراتي 5 - صفر في المجموعة الأولى، بينما بقى الوداد بلا رصيد بعد خسارته صفر - 2 أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى.

وسيلعب الوداد ضد العين في الجولة الثالثة، بينما يلتقي يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في مواجهة قوية.