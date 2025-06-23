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الريال يسجل أول انتصار في "مونديال الأندية" تحت قيادة ألونسو

23
JUNE
2025
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سجل جود بيلينغهام وأردا غولر هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقودا ريال مدريد، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة، للفوز 3-1 على باتشوكا في المباراة التي جرت بينهما ضمن المجموعة الثامنة، التي أُقيمت وسط أجواء حارة يوم الأحد في تشارلوت بنورث كارولاينا.
وحسمت تسديدة فيدريكو بالبيردي على الطائر في الدقيقة 70 أول انتصار لتشابي ألونسو كمدرب لريال مدريد.
 
وأعادت هذه النتيجة مسيرة الفريق الإسباني في كأس العالم للأندية إلى مسارها الصحيح بعد تعادله المثير 1-1 مع الهلال السعودي في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي، وذلك على الرغم من طرد المدافع راؤول أسينسيو مبكرا.
 
ويستطيع ريال مدريد الذي جمع أربع نقاط حسم تأهله إلى دور 16 بفوزه أو تعادله مع رد بول سالزبورغ يوم الخميس في فيلادلفيا.
 
وتصدى الحارس تيبو كورتوا لنحو 10 تسديدات لصالح ريال، على الرغم من أنه لم يستطع فعل الكثير حيال تسديدة إلياس مونتيل في الدقيقة 80 التي حولت اتجاهها، والتي سجل منها باتشوكا هدفه الوحيد.
 
وخرج الفريق المكسيكي من البطولة بعد خسارته الثانية في دور المجموعات عقب الهزيمة 2-1 يوم الأربعاء الماضي أمام سالزبورغ.
 
ولم يتردد حكم المباراة في طرد أسينسيو في الدقيقة السابعة لحرمانه المنافس من فرصة تسجيل هدف بعد أن عرقل سالومون روندون خارج منطقة الجزاء مباشرة.
 
ولكن بعد امتصاص ريال للضغط، سارع الإسبان إلى التقدم 2-صفر في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول.
 
ففي الدقيقة 35، مرر غونزالو غارسيا الكرة إلى فران غارسيا على الجانب الأيسر ليمرر الأخير الكرة إلى بيلينغهام الذي استلم تمريرة عرضية وسددها منخفضة في مرمى كارلوس مورينو.
 
وحسم غولر نتيجة المباراة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، من خلال هجمة أخرى سلسة لريال مدريد، إذ مرر غونزالو غارسيا الكرة إلى غولر بعد تلقيه لتمريرة ترينت ألكسندر أرنولد العرضية.
 
وواصل باتشوكا الضغط بعد الاستراحة، واضطر كورتوا إلى إبعاد تسديدة برايان غونزاليس في بداية الشوط الثاني فوق العارضة، وتسديدة جون كينيدي في الدقيقة 61 من مسافة بعيدة والتي مرت بمحاذاة القائم الأيسر.
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