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مدرب الأهلي يتمسك بـ"الأمل الصعب" للتأهل إلى دور الـ16

23
JUNE
2025
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أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي المصري أن فريقه سيخوض مواجهة بورتو البرتغالي، في كأس العالم للأندية لكرة القدم، فجر الثلاثاء، من أجل تحقيق الفوز.
وقال ريبيرو في مؤتمر صحفي مساء الأحد إن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة جيدة.
 
وأضاف المدرب الإسباني "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في مباراتي إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي، وسوف يواصل الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، فالفرصة ما زالت قائمة من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود لدور الـ16".
 
وتابع قائلا: "الفريق سيلعب مباراة بورتو من أجل حلم التأهل للدور المقبل، وهذه هي هوية النادي الأهلي الذي لا يفقد الأمل حتى الرمق الأخير، لقد جئنا إلى أمريكا لتحقيق نتائج جيدة".
 
وشدد ريبيرو على أن المواجهتين السابقتين شهدتا فترات جيدة للفريق، حيث قدم اللاعبون خلالها أداء جيدا، ومن الصعب الحديث عن تلك الإيجابيات بسبب عدم تحقيق الفوز.
 
واعتبر مدرب الأهلي أن "ملف التأهل لم يُغلق بعد، سنكون فريقا قويا أمام بورتو، وسنسعى بكل قوة للتأهل، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن نحقق الفوز، وأنا موجود هنا منذ أسبوعين للتعرف على أسلوب وثقافة اللاعبين، فهم ليسوا راضين عن النتائج الأخيرة، ويعلمون مدى المسئولية التي تقع على عاتقهم".
 
وأتم تصريحاته قائلا: "في لقاء إنتر ميامي، فرضنا أسلوبنا في الشوط الأول، وفقدنا ذلك في الشوط الثاني، بينما في مواجهة بالميراس الأمر كان مختلفا وكانت السيطرة لنا في أغلب الوقت، وكنا الأفضل في الشوط الأول خلال المباراتين ولم نتمكن من فرض السيطرة في الشوط الثاني، الوقت كان ضيقا للغاية لمعرفة سبب ذلك، لكننا سنعمل على هذا الأمر".
 
واكتفى الأهلي بنقطة واحدة في أول مباراتين بعد تعادل سلبي أمام إنتر ميامي في لقاء الافتتاح ثم الخسارة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي.
 
ويحتاج الأهلي من أجل التأهل لدور الـ16 الفوز بفارق هدفين على بورتو البرتغالي مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين على الأقل.
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