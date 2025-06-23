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ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟

23
JUNE
2025
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اكتفى الهلال السعودي بالتعادل السلبي مع سالزبورغ النمساوي الأحد على ملعب أودي فيلد في واشنطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية لكرة القدم، محافظا على حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي.
 
ورفع الهلال الذي استهل مشواره بالتعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، مقابل أربع نقاط لكل من سالزبورغ وريال مدريد الفائز على باتشوكا المكسيكي 3-1.
 
وبات الهلال بحاجة إلى الفوز على باتشوكا الأربعاء على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، مقابل تحقيق أي من ريال مدريد وسالزبورغ الفوز في مواجهتهما، حتى يتأهل إلى دور الـ16، مع الإشارة إلى أن التعادل في المباراة الثانية وفوزه بفارق هدفين يؤهله أيضا.
 
وكان المدرب الإيطالي الجديد للهلال، سيموني إينزاغي، قال إن المواجهة مع سالزبورغ "مصيرية"، إلا أن الفريق لم يقدم ما فيه الكفاية للخروج بالنقاط الثلاث.
 
وفي المقابل، توقف مسلسل انتصارات سالزبورغ في مختلف المسابقات عند أربعة.
 
وحصل حارس الهلال، المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
 
وقال بونو: "أعتقد أنه من المهم في مثل هذا النوع من المسابقات ألا تخسر. لعبنا اليوم أمام فريق جيد جدا ودافعوا جيدا ولم يتركوا لنا الكثير من المساحات".
 
وأضاف "أعتقد أن التعادل نتيجة جيدة جدا للعب المباراة الثالثة مع وجود خيارات (للتأهل)".
 
وشرع البرتغالي جواو كانسيلو بالتهديد للهلال بتسديدة زاحفة داخل المنطقة قريبة من القائم الأيمن للمرمى ( الدقيقة 3)، ومن بعده سالم الدوسري بتسديدة من على خط منطقة الجزاء سهلة بين يدي الحارس كريستيان تسافيشيتسكي (الدقيقة 4).
 
وتصدى الحارس بونو لتصويبة خطيرة من كريم أونيسيوو وأبعد الكرة إلى ركنية (9 الدقيقة).
 
واقترب الهلال من الهدف بتسديدة قريبة جدا من البرازيلي ماركوس ليوناردو لكن المدافع الدنماركي ياكوب راسموسين أنقذ فريقه بالتصدي (الدقيقة 22).
 
وتبادل الفريقان الهجمات من دون فعالية حتى نهاية الشوط الأول.
 
وكاد الهلال يتلقى هدفا أول مع انطلاق الشوط الثاني، حين سدد البديل السويدي جون ميلبيرغ كرة قريبة تصدها لها بونو وارتدت نحو المالي دورغليس نيني الذي سددها باتجاه المرمى، لكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أبعدها قبل أن تتجاوز الخط (الدقيقة 48).
 
ورد البرتغالي روبن نيفيش بتسديدة من خارج المنطقة تعامل معها الحارس تسافيشيتسكي بهدوء (الدقيقة 51)، قبل أن يُبعد تسديدة قوية من كانسيلو (الدقيقة 55).
 
وأضاع البرازيلي مالكولم فرصة خطيرة حين قاد هجمة مرتدة أوصلها إلى الدوسري الذي أعاد الكرة إليه في منتصف المنطقة لكن تسديدته تحوّل مسارها من الدفاع إلى ركنية (الدقيقة 57).
 
وجرّب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بتسديدة بعيدة أبعدها الحارس النمساوي (الدقيقة 81)، رد عليها البديل البلجيكي يوربي فيرتيسين قريبة من القائم الأيمن (الدقيقة 82).
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