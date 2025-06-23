living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بخسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي.. العين يودع مونديال الأندية

23
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لحق مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب انتصاره الكاسح على فريق العين الإماراتي.
 
وحقق مانشستر سيتي فوزا سهلا 6-0 على العين، مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الإثنين بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية.
 
وواصل العين ظهوره الباهت في البطولة، حيث ظهر جميع لاعبيه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى خسارة موجعة أخرى، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض له الفريق 0-5 أمام يوفنتوس، في مستهل مبارياته بالبطولة.
 
وافتتح النجم الألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة، بينما أضاف زميلاه الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري والنرويجي إيرلينغ هالاند، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء على الترتيب.
 
وواصل مانشستر سيتي هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد نفس الغلة من الأهداف، حيث أحرز غوندوغان الهدف الرابع للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73، بينما سجل النرويجي أوسكار بوب والفرنسي ريان شرقي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 84 و89 على الترتيب.
 
وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصعدا سويا عن تلك المجموعة لدور الـ16 في ظل بقاء الوداد البيضاوي المغربي، الذي خسر 1-4 أمام فريق (السيدة العجوز) في وقت سابق بنفس الجولة، والعين بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
 
ويشارك في البطولة 32 فريقا للمرة الأولى، حيث تم توزيعهم على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف لدور الـ16، الذي يمثل أولى مراحل خروج المغلوب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout