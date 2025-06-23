بخسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي.. العين يودع مونديال الأندية

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لحق مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب انتصاره الكاسح على فريق العين الإماراتي.

وحقق مانشستر سيتي فوزا سهلا 6-0 على العين، مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الإثنين بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية.

وواصل العين ظهوره الباهت في البطولة، حيث ظهر جميع لاعبيه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى خسارة موجعة أخرى، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض له الفريق 0-5 أمام يوفنتوس، في مستهل مبارياته بالبطولة.

وافتتح النجم الألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة، بينما أضاف زميلاه الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري والنرويجي إيرلينغ هالاند، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء على الترتيب.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد نفس الغلة من الأهداف، حيث أحرز غوندوغان الهدف الرابع للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73، بينما سجل النرويجي أوسكار بوب والفرنسي ريان شرقي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 84 و89 على الترتيب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصعدا سويا عن تلك المجموعة لدور الـ16 في ظل بقاء الوداد البيضاوي المغربي، الذي خسر 1-4 أمام فريق (السيدة العجوز) في وقت سابق بنفس الجولة، والعين بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويشارك في البطولة 32 فريقا للمرة الأولى، حيث تم توزيعهم على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف لدور الـ16، الذي يمثل أولى مراحل خروج المغلوب.