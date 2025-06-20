living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفكيك خلية إرهابية يمينية متطرفة بالبرتغال

20
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت إدارة التحقيقات الجنائية بالعاصمة البرتغالية أنه تم تفكيك ما يُشتبه في أنها خلية إرهابية يمينية متطرفة في البرتغال، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على البرلمان في لشبونة.
 
وأضافت إدارة التحقيقات الجنائية، أمس (الثلاثاء)، أنه تم إلقاء القبض على ستة أشخاص في 15 عملية بحث بمختلف أنحاء لشبونة، حيث تم ضبط متفجرات وأسلحة نارية وذخيرة وطابعات ثلاثية الأبعاد.
 
يشتبه بشكل كبير في أن المعتقلين يعملون ضمن منظمة إرهابية، ونشروا رسائل كراهية وتحريض على العنف وحيازة أسلحة غير مرخصة.
 
وقالت رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب بإدارة التحقيقات الجنائية مانويلا سانتوس: «لقد فوجئنا بنوعية وتنوع المواد التي تم ضبطها». ومن بين هؤلاء المعتقلين، ضابط شرطة رفيع المستوى. ولم تستبعد سانتوس تورط أفراد آخرين من الشرطة أو الجيش في الجماعة.
 
وأضافت رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب أن الجماعة، التي يطلق عليها اسم «موفيمينتو أرميلار لوسيتانو» أو «الحركة اللوسيتانية العسكرية»، قد سلَّحت نفسها وجنَّدت أعضاء و«خططت لأعمال مستهدفة» بما في ذلك هجمات على مؤسسات، مثل البرلمان.
 
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout