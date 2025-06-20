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فيديو.. محمد صلاح يفصح عن سبب رغبته في الكرة الذهبية

20
JUNE
2025
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أكد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أن تتويجه بجائزة الكرة الذهبية حلم، وسيكون أعظم بالنسبة له لأنه سيصبح إنجازا يسعد به الشعب المصري.
 
وفي تصريحات أدلى بها لمجلة فرانس فوتبول، قال صلاح: "أريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية من أجل جمهوري من شعب مصر. هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".
 
وأوضح صلاح أن فكرة التتويج بالجائزة لم تكن حاضرة في طفولته: "عندما تلعب في شوارع مصر، لا ترى نفسك رافعا الكرة الذهبية. بدأت التفكير في الأمر عندما قال لي وكيلي إنني قادر على الفوز بها".
 
وأضاف: "بدأ الحلم يصبح واقعيا عندما انتقلت إلى ليفربول، وليس أثناء فترتي مع روما. ولو تحقق هذا الحلم، سيكون أمرا عظيما".
 
وتابع النجم المصري: "حتى لو لم أفز بالجائزة، فأنا فخور بمسيرتي، لكن لا زالت لدي صورة ذهنية واضحة أن أحقق هذه الجائزة لأجل المصريين".
 
ويعد محمد صلاح أحد أقوى المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول، ساهم خلاله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 29 هدفا، إلى جانب صناعته 18 هدفا في "البريميرليغ"، و34 هدفا و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.
 
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