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"رقم قياسي سلبي" للأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي

20
JUNE
2025
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مدّد الأهلي المصري سجله القياسي السلبي بخسارته الـ15 في مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، والأولى له في الولايات المتحدة أمام بالميراس البرازيلي.
وسجل الفلسطيني وسام أبو علي خطأ في مرماه (49) والبديل الأرجنتيني فلاكو لوبيس (59) هدفي بالميراس الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة إثر تعادله مع إنتر ميامي سلبا في الجولة الأولى.
 
وتبقى للأهلي فرصة أخيرة بمواجهة بورتو البرتغالي في 23 يونيو.
 
ومدد بطل الدوري المصري رقمه السلبي في عدد الخسارات ضمن المسابقة، بعدما تجرّع هزيمته الـ15، علما أنه ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات (10 بعد ريال مدريد الإسباني بـ12 انتصارا).
 
كما أضاف الأهلي رقما سلبيا قياسيا، وهو تلقيه 41 هدفا حتى الآن في 27 مباراة ضمن المسابقات.
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