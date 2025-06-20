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ماسكيرانو: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

20
JUNE
2025
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أثنى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأميركي، على أداء مواطنه ليونيل ميسي، الذي قاد الفريق للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
 
وقلب إنتر ميامي تأخره صفر / 1 أمام بورتو البرتغالي، لانتصار ثمين 2 / 1، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
 
وتقدم بورتو في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أمورديون من ضربة جزاء، قبل أن يدرك تيلاسكو سيغوفيا التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 47.
 
وفي الدقيقة 54 سجل ميسي الهدف الثاني للفريق الأميركي، وهو الهدف رقم 50 له في مسيرته مع الفريق.
 
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى بدون أهداف مع الأهلي المصري، ليتشارك الصدارة مع بالميراس البرازيلي، فيما تجمد رصيد بورتو البرتغالي عند نقطة واحدة فقط.
 
وقال ماسكيرانو عقب المباراة: "ميسي هو اللاعب الذي يقودنا في طرق المنافسة. شغفه، وصموده، وإرادته لمواصلة المنافسة، مهما كان مستواه. في عالم كرة القدم، ماذا يمكنني أن أضيف؟ إنه أفضل لاعب في تاريخ هذه اللعبة".
 
وشدد مدرب إنتر ميامي: "إصرار ميسي على الفوز دائما ما يكون مفاجئا. حتى في الدقائق الأخيرة، عندما يكون الجميع متعبا، فإنه يواصل دعم الفريق بكل ما أوتي من قوة".
 
ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الأهلي وبورتو.
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