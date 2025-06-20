بوتافوغو يفاجئ الجميع.. ويهزم باريس سان جرمان

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انفرد بوتافوغو البرازيلي بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، وتقدم خطوة عملاقة نحو التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وحقق بوتافوغو مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه 1-0 على باريس سان جرمان، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا ثمينا لأتلتيكو مدريد الإسباني 3-1 على سياتل ساوندرز الأميركي، في وقت سابق.

ويدين بوتافوغو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه إيغور جيسوس، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز سان جرمان عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد بوتافوغو، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة، إلى 6 نقاط، في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما توقف رصيد سان جرمان عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما قبع سياتل ساوندرز في قاع الترتيب، بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي سان جرمان، الذي افتتح مشواره في البطولة على أفضل وجه بفوز كاسح 4-0 على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى، مع سياتل ساوندرز، في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي تشهد مواجهة ساخنة بين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع بوتافغو، الذي استهل مسيرته في المجموعة بالفوز 2-1 على سياتل ساوندرز.