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ردت فاتي فاسكيز التي ربطتها وسائل إعلام إسبانية بعلاقة عاطفية مع لامين يامال نجم برشلونة على اتهامها بـ"التحرش بالقصّر"، نظراً لفارق العمر بينهما والبالغ 13 عاماً قائلة بأنها قضت وقتاً ممتعاً مع اللاعب وإنها "لم تقتله".

وانتشرت صور ليامال (17 عاماً) وهو يقضي إجازته في ذات المكان الذي تتواجد فيه فاتي فاسكيز (29 عاماً) وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى وجود علاقة عاطفية بين اللاعب المرشح لجائزة الأفضل في العالم ومضيفة الطيران السابقة والتي أصبحت مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تلقت سيلاً هائلاً من الاتهامات بـ"التحرش بالقصّر" كونها ترتبط بشخص غير بالغ.

وظهرت فاسكيز عبر برنامج "لا فاميلايا ديل تيلي" يوم الأربعاء لتدافع عن نفسها قائلة: أتعرض لمعاملة قاسية لا أستحقها، وهذا ظلم كبير، فأنا أبلغ من العمر 29 عاماً ولست ثلاثينية كما قالت وسائل الإعلام عني.

وأتبعت: أؤكد أنني لم أفعل شيئاً على الإطلاق، لم أقتل أحداً، فهذا الأمر أثّر علي وعلى عائلتي ولامين كذلك. الأمر تجاوز كل الحدود ووصل إلى اتهامات بالتحرش بالقصّر وتهديدات بالقتل.

وزادت مضيفة الطيران السابقة: أمضيت مع لامين يامال بضعة أيام وهذا كل شيء، لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الأمر لا يعني أحداً، نحن شخصان يريدان قضاء وقت ممتع وهذا كل ما في الأمر.

وسيبلغ لامين يامال، اللاعب الذي حاز على إعجاب العالم في الموسم الماضي، سن الرشد في الثالث عشر من يوليو المقبل.