living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتهام صديقة لامين يامال بـ"التحرش الجنسي بالقصّر"

19
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردت فاتي فاسكيز التي ربطتها وسائل إعلام إسبانية بعلاقة عاطفية مع لامين يامال نجم برشلونة على اتهامها بـ"التحرش بالقصّر"، نظراً لفارق العمر بينهما والبالغ 13 عاماً قائلة بأنها قضت وقتاً ممتعاً مع اللاعب وإنها "لم تقتله".
 
وانتشرت صور ليامال (17 عاماً) وهو يقضي إجازته في ذات المكان الذي تتواجد فيه فاتي فاسكيز (29 عاماً) وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى وجود علاقة عاطفية بين اللاعب المرشح لجائزة الأفضل في العالم ومضيفة الطيران السابقة والتي أصبحت مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تلقت سيلاً هائلاً من الاتهامات بـ"التحرش بالقصّر" كونها ترتبط بشخص غير بالغ.
 
وظهرت فاسكيز عبر برنامج "لا فاميلايا ديل تيلي" يوم الأربعاء لتدافع عن نفسها قائلة: أتعرض لمعاملة قاسية لا أستحقها، وهذا ظلم كبير، فأنا أبلغ من العمر 29 عاماً ولست ثلاثينية كما قالت وسائل الإعلام عني.
 
وأتبعت: أؤكد أنني لم أفعل شيئاً على الإطلاق، لم أقتل أحداً، فهذا الأمر أثّر علي وعلى عائلتي ولامين كذلك. الأمر تجاوز كل الحدود ووصل إلى اتهامات بالتحرش بالقصّر وتهديدات بالقتل.
 
 
 
وزادت مضيفة الطيران السابقة: أمضيت مع لامين يامال بضعة أيام وهذا كل شيء، لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الأمر لا يعني أحداً، نحن شخصان يريدان قضاء وقت ممتع وهذا كل ما في الأمر.
 
وسيبلغ لامين يامال، اللاعب الذي حاز على إعجاب العالم في الموسم الماضي، سن الرشد في الثالث عشر من يوليو المقبل.
 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout