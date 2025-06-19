ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بورنموث

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يبدأ فريق ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمواجهة ضيفه بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل، بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جدول مباريات موسم 2025 / 2026، الأربعاء، لتمنح الفرق والجماهير الفرصة لبدء التخطيط، وذلك بعد أقل من شهر على انتهاء الموسم الماضي.

ويهدف فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في آخر 6 سنوات، على الأرجح بوجود لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز المنتقل حديثا من باير ليفركوزن، وسيخوض الفريق مباراته الأولى في الموسم مساء يوم الجمعة على ملعبه أنفيلد، أمام بورنموث، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

وستكون البداية صعبة لفريق ليفربول، بقيادة مدربه آرني سلوت، حيث سيحل ضيفا على نيوكاسل في الجولة الثانية، تليها مباراة أمام ضيفه أرسنال، فريق آخر مشارك بدوري أبطال أوروبا.

ويتوجه فريق أرسنال، الذي احتل المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي في الموسم الماضي، لأولد ترافورد لخوض مباراته الأولى، ثم سيواجه ليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل في أول 6 مباريات له بالدوري.

وودع إيفرتون، ملعبه جوديسون بارك بنهاية الموسم الماضي، وستكون مباراته الأولى في الموسم الجديد في ملعب براملي دوك، الذي يتسع لـ53 ألف متفرج، أمام برايتون يوم 23 أغسطس.

وستكون أول مباراة يقود فيها توماس فرانك، فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي على أرضه أمام بيرنلي، الصاعد حديثا، يوم 16 أغسطس.

وتأتي هذه المباراة بعد ثلاثة أيام فقط من الظهور الرسمي الأول لفرانك مع توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، عندما يواجه باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في كأس السوبر الأوروبي.

وسيخوض فريق سندرلاند أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2016 / 2017 على أرضه أمام ويستهام، فيما يستضيف ليدز فريق إيفرتون في ظهوره بالأول بالدوري الممتاز بعد عامين من الغياب.