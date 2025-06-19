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الوداد يخسر بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي

19
JUNE
2025
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خسر نادي الوداد المغربي، الأربعاء، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم اللأندية المقامة في الولايات المتحدة، 0-2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وسجل فيل فودين، الهدف الأول للسيتيزن في الدقيقة 2 من بداية المباراة، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من قلب منطقة جزاء الفريق المغربي مستغلا كرة مرتدة من يد الحارس مهدي بنعبيد.
 
ويعد هدف فودين الأسرع في مونديال الأندية بنسخته الجديدة التي تتضمن 32 فريقا، ليكسر اللاعب صيامه التهديفي المستمر منذ 5 أشهر.
 
وفي الدقيقة 42 سجل البلجيكي، جيريمي دوكو الهدف الثاني للفريق الإنجليزي مستغلا ضربة ركنية أرسلت لمنطقة الجزاء ليقابلها من خلف المدافع عبد المنعم بوطويل بقدمه في المرمى الودادي.
 
وقبل نهاية المباراة بدقائق طرد الحكم لاعب مانشستر سيتي ريكو لويس بعد تدخل عنيف مع الغاني صامويل أوبينغ لاعب الوداد.
 
ومنع بنعبيد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من تسجيل الثالث حين خرج من مرماه وتصدى لتصويبته القريبة إثر انفراد (90+3).
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