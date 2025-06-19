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الهلال يفرض التعادل على ريال مدريد في كأس العالم للأندية

19
JUNE
2025
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قدم الهلال السعودي أداء رائعا ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد، يوم الأربعاء، في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما أهدر العملاق الإسباني ركلة جزاء.
وكان الهلال، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب سيموني إنزاغي، الأخطر منذ البداية وأهدر ماركوس ليوناردو فرصة للتقدم وسجل رينان لودي هدفا لم يحتسب للتسلل.
 
ومنح الواعد غونزالو غارسيا التقدم لريال مدريد في الدقيقة 34 على عكس سير اللعب.
 
وحصل ليوناردو على ركلة جزاء بعد خطأ من راؤول أسينسيو، وحولها روبن نيفيز بنجاح قرب الاستراحة.
 
 
وبدا أن القائد سالم الدوسري سجل هدف التقدم للهلال، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
 
وتبادل كلا الفريقين السيطرة في الشوط الثاني، حتى ارتكب البديل محمد القحطاني ركلة جزاء على فران غارسيا اُحتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
 
لكن الحارس ياسين بونو تصدى لتسديدة فيدريكو بالبيردي ليحرم ريال مدريد من الفوز في المباراة الأولى للمدرب تشابي ألونسو.
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