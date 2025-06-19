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سالزبورغ يعبر باتشوكا بثنائية في مباراة الأمطار الغزيرة

19
JUNE
2025
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افتتح ريد بول سالزبورغ النمساوي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز 2 - 1 على باتشوكا المكسيكي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وافتتح أوسكار جلوخ التسجيل لريد بول سالزبورغ في الدقيقة 43، لكن بريان غونزاليس منح التعادل لباتشوكا في الدقيقة 56.
 
ولم يهنأ الفريق المكسيكي بتعادله كثيرا، بعدما أضاف كريم أونيسيو الهدف الثاني لسالزبورغ في الدقيقة 76، ليحصل الفريق النمساوي على النقاط الثلاث في النهاية.
 
وتوقفت المباراة بشكل مفاجئ لعدة دقائق بسبب سوء الأحوال الجوية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشيرة لتقدم سالزبورغ 1 - صفر.
 
وشهدت المباراة أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول غمرت أرض الملعب، ما دفع الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي أدار اللقاء، لإيقاف اللعب بشكل مؤقت.
 
وتم إخلاء أجزاء من المدرجات، بينما جرى توجيه اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية إلى غرف الملابس حفاظا على سلامتهم، قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد بضع دقائق، إثر تحسن حالة الطقس.
 
وبهذه النتيجة، حصل سالزبورغ على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تربع على صدارتها، بفارق نقطتين خلف فريقي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي، اللذين تقاسما المركز الثاني، عقب تعادلهما 1- 1 في ذات الجولة.
 
وفي المقابل، قبع باتشوكا، الذي يواجه ريال مدريد في الجولة المقبلة في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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