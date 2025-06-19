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مونديال الأندية.. يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي بخماسية

19
JUNE
2025
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كشر يوفنتوس الإيطالي مبكرا عن أنيابه وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه على لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
 
وحقق يوفنتوس انتصارا كاسحا 5-0 على العين الإماراتي، ليل الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
 
وافتتح النجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 11، بينما أضاف زميلاه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو والتركي كينان يلدز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و31 على الترتيب.
 
وعاد مواني وكونسيساو للتسجيل من جديد، بعدما أضافا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.
 
بتلك النتيجة، اعتلى يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تغلب 2-0 على الوداد البيضاوي المغربي، صاحب المركز الثالث بلا رصيد، بينما تذيل العين، ترتيب المجموعة.
 
ويلتقي يوفنتوس مع الوداد في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مانشستر سيتي والعين.
 
يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يشارك فيها 32 فريقا للمرة الأولى.
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