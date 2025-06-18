living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تهديد مضيفة طيران بالقتل بعد "افتضاح" أمر علاقتها بلامين يامال

18
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت فاتي فاسكيز التي ربطتها وسائل إعلام بعلاقة عاطفية مع لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أنها تلقت تهديدات بالقتل وذلك بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تواجدهما سوياً خلال الإجازة الصيفية التي يتمتع بها المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم حالياً.
 
وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الثنائي ببعضهما عقب انتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "إنستغرام" تظهر أنهما تواجدا في المكان نفسه .
 
وزعمت فاتي (30 عاماً) مضيفة الطيران السابقة، تعرضها إلى تهديدات بالقتل عقب انتشار أخبار علاقتها باللاعب الذي يصغرها بـ13 عاماً، إذ لجأت إلى "إنستغرام" لتكتب: من المحزن رؤية أشخاص في أعماقهم يتمنون الموت لشخص لا يعرفونه حتى، وما يتمنونه يكشف حقيقتهم أكثر من حقيقتي.
 
 
وواصلت: اخترت أن أعيش سعيدة بهدف النمو وإحاطة نفسي بالنور، لكن لمن يتمنى لي الشر أقول: أتمنى لك الشفاء، لأن من بخير لا يتمنى دمار الآخر.
 
وتركت فاتي، التي تنحدر من إقليم غاليسيا شمال غرب إسبانيا، مهنتها كمضيفة طيران، لتركز على نشاطها في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لديها ما يقارب 400 ألف متابع على "إنستغرام" وأكثر من 320 ألفاً على "تيك توك".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout