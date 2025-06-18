تهديد مضيفة طيران بالقتل بعد "افتضاح" أمر علاقتها بلامين يامال

A + A -

كشفت فاتي فاسكيز التي ربطتها وسائل إعلام بعلاقة عاطفية مع لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أنها تلقت تهديدات بالقتل وذلك بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تواجدهما سوياً خلال الإجازة الصيفية التي يتمتع بها المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم حالياً.

وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الثنائي ببعضهما عقب انتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "إنستغرام" تظهر أنهما تواجدا في المكان نفسه .

وزعمت فاتي (30 عاماً) مضيفة الطيران السابقة، تعرضها إلى تهديدات بالقتل عقب انتشار أخبار علاقتها باللاعب الذي يصغرها بـ13 عاماً، إذ لجأت إلى "إنستغرام" لتكتب: من المحزن رؤية أشخاص في أعماقهم يتمنون الموت لشخص لا يعرفونه حتى، وما يتمنونه يكشف حقيقتهم أكثر من حقيقتي.

وواصلت: اخترت أن أعيش سعيدة بهدف النمو وإحاطة نفسي بالنور، لكن لمن يتمنى لي الشر أقول: أتمنى لك الشفاء، لأن من بخير لا يتمنى دمار الآخر.

وتركت فاتي، التي تنحدر من إقليم غاليسيا شمال غرب إسبانيا، مهنتها كمضيفة طيران، لتركز على نشاطها في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لديها ما يقارب 400 ألف متابع على "إنستغرام" وأكثر من 320 ألفاً على "تيك توك".