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نجم ريال مدريد يقترب من الاستحواذ على ناد إنجليزي

18
JUNE
2025
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كشفت تقارير صحافية أن الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد جزء من مجموعة استثمارية أميركية تُجري محادثات لشراء نادي بليموث من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
 
وكانت صحيفة "التلغراف" أول من أفاد بأن مهاجم ريال مدريد ومنتخب ويلز السابق، البالغ من العمر 35 عامًا، بيل، كان جزءًا من مجموعة تسعى لشراء نادي أرجايل.
 
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية أن المجموعة التي تضم بيل قد أبدت اهتمامها بشراء نادي أرجايل، لكن العملية لا تزال في مراحلها الأولى.
 
في حال إتمام الصفقة، سيكون بيل أحدث اسم رياضي كبير يرتبط اسمه بنادٍ من دوري كرة القدم الإنجليزية.
 
أصبح لوكا مودريتش، زميل بيل السابق في ريال مدريد، مستثمرًا وشريكًا في ملكية نادي سوانزي سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في أبريل، بينما يمتلك توم برادي، لاعب الوسط السابق في دوري كرة القدم الأميركية، حصة أقلية في نادي برمنغهام.
 
واعتزل بيل كرة القدم في يناير 2023 عن عمر يناهز 33 عامًا، إذ فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي لمنتخب ويلز للرجال برصيد 41 هدفًا في 111 مباراة دولية.
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