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طلاء أظافر رونالدو يثير الاستغراب.. والسبب "فائدة صحية"

18
JUNE
2025
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أثار ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأظافر ملونة ردود أفعال واسعة بعد الصورة التي نشرها رفقة ابنه الأكبر جونيور، قبل أن تكشف صحيفة (بيلد) الألمانية أن هناك فائدة صحية وراء ذلك.
 
ورصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ظهور قائد النصر السعودي بأظافر مطلية باللون الأسود، بعدما نشر رونالدو صورة له على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف مع ابنه كريستيانو جونيور.
 
وظهر النجم البالغ من العمر 40 عاما إلى جانب ابنه الذي سيبلغ (15 عاما)، يوم الأربعاء، وذلك احتفالا بيوم الأب، وبدأ انهما يتدربان معا في صالة الألعاب الرياضية، وعلق رونالدو على المنشور، قائلا: هذا الشبل من ذاك الأسد.
 
لكن الصورة أثارت دهشة بعض المتابعين، ويرجع ذلك إلى أن أظافر قدم رونالدو ظهرت مطلية باللون الأسود.
 
وأجابت (بيلد) على تساؤلات رواد شبكات التواصل، وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني: يقوم الرياضيون بطلاء أظافرهم أو تغطيتها بطبقة واقية لحمايتها من الفطريات والبكتريا، يفعل العديد من الرياضيين المحترفين ذلك حتى مايك تايسون.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير رونالدو وأظافر قدميه مطلية باللون الأسود، إذ نشر رونالدو صورة لنفسه في الساونا بأبريل 2023 أثناء تعافيه من إحدى المباريات مع فريقه النصر.
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