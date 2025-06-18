التعادل السلبي يخيم على مواجهة فلومينينسي ودورتموند

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افتتح فلومينينسي البرازيلي وبروسيا دورتموند الألماني المجموعة السادسة من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة بتعادل سلبي الثلاثاء على ملعب "ميتلايف ستايدوم" في إيست راثرفورد بولاية نيوجرسي.

وفي أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين، كان فلومينينسي الطرف الأفضل معظم فترات اللقاء لكنه عجز عن الوصول إلى الشباك، ليحصل كل منهما على نقطة في مجموعة تضم أولسان الكوري الجنوبي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ونظرا للفارق الفني والتاريخ، يبدو فلومينينسي ودورتموند الأوفر حظا للحصول على بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي.

ورأى مدرب فلومينينسي ريناتو غاوتشو أن فريقه يستحق الفوز، قائلا "أشكر الجماهير. قدموا بأعداد كبيرة. الفريق لعب مباراة رائعة واستحق الفوز استنادا للفرص التي حصلنا عليها. علينا التعامل مع كل مباراة على حدة. كنا نعلم بأن مباراة اليوم ستكون صعبة. سنبدأ غدا التفكير بخصمنا المقبل".

أما نظيره الكرواتي نيكو كوفاتش، فأقر بأن "فلومينينسي فريق من الطراز الرفيع. لم نكن عدائيين في الشوط الأول بالقدر الذي توقعته. كان الأمر صعبا علينا، اضطررنا إلى الركض كثيرا. بشكل عام كنا محظوظين بحصولنا على نقطة. لكن التعادل ضد فريق برازيلي يشكل بداية جيدة دائما، والآن علينا الفوز بالمباراتين القادمتين".

ويعود فلومينينسي السبت إلى الملعب ذاته للقاء أولسان، فيما ينتقل دورتموند إلى سينسيناتي لمواجهة ماميلودي صنداونز في اليوم ذاته.

وكان فلوميننسي الطرف الأفضل في الشوط الأول بقيادة نجم دفاع تشلسي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق تياغو سيلفا وهدد مرمى الفريق الألماني في أكثر من مناسبة، لاسيما بالتسديد من خارج المنطقة، وكان الأكثر استحواذا والأكثر تسديدا بواقع 8 محاولات، بينها ثلاث بين الخشبات الثلاث، مقابل ثلاث لدورتموند من دون أن يصيب المرمى خلال الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ بقي الفريق البرازيلي الطرف الأخطر إن كان عبر هيركوليس الذي أطلق الكرة فوق العارضة (50) أو الأوروغوياني أغوستين كانوبيو الذي أهدر أخطر فرصة منذ بداية اللقاء حين سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس السويسري غريغور كوبيل بعدما وضعه إيفيرالدو في وقع ممتاز للتسجيل (58).

وحاول كوفاتش تنشيط فريقه، فزج بالوافد الجديد الإنجليزي جوب بيلينغهام، شقيق نجم ريال مدريد الإسباني ودورتموند السابق جود بيلينغهام، وفيليكس نميشا بدلا من باسكال غروس وكريم أدييمي تواليا (59).

وتحسن أداء الفريق الألماني يعض الشيء وكان النمساوي مارسيل سابيتسر قريبا من وضعه في المقدمة بمحاولة من خارج المنطقة، لكن الحارس فابيو كان في المكان المناسب لإنقاذ فريقه من دون معاناة (64).

ورد فلومينينسي بفرصة مزدوجة بتسديدة بعيدة من إيفيرالدو تألق كوبيل في صدها ثم سقطت الكرة أمام نوناتو الذي كان في موقع مثالي للتسجيل لكن الحارس السويسري كان مجددا على الموعد (69).

ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتى الوقت بدل الضائع حين اختبر نيكلاس زوله حظه من خارج المنطقة لكن الحارس البرازيلي فابيو كان له بالمرصاد (3+90)، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى صافرة النهاية.