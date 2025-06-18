ماميلودي صنداونز يهدي إفريقيا فوزها الأول في مونديال الأندية

A + A -

أهدى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الفوز الأول لقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية بكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، بعد تغلبه على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويدين ماميلودي بفوزه إلى إكرام راينرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بتسديدة داخل المنطقة بعدما استلم تمريرة من البرازيلي لوكاس ريبيرو.

وتشارك في المسابقة العالمية 4 فرق إفريقية، هي الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي وصندوانز.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي الأميركي سلبا، فيما خسر الترجي أمام فلامنغو البرازيلي 0-2، قبل أن يلعب الوداد مع مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء.

وتأجل انطلاق المباراة على ملعب إنتر وكو ستاديوم لساعة بسبب تحذير من أحوال الطقس.

وكانت مدرجات الملعب الذي يتسع لـ25.500 متفرج، شبه خالية قبل موعد الانطلاق المقرر، على الرغم من وجود غيوم في السماء فوق الملعب دون أن تبدأ العاصفة فعليا.

وإلى جانب الهدف الذي سجله واحتُسب، سجّل راينرز هدفين آخرين ألغاهما حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وسجل المهاجم الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما تابع كرة وصلته من ركنية، لكن فريقه لم يتقدم لوجود لمسة يد عليه لحظة التسجيل.

وألغيَ هدف ثان للاعب عينه بداعي التسلل في الدقيقة 39.

وتصدر صنداونز المجموعة بعد تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع فلوميننسي البرازيلي سلبا في وقت سابق.