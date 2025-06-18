living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماميلودي صنداونز يهدي إفريقيا فوزها الأول في مونديال الأندية

18
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أهدى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الفوز الأول لقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية بكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، بعد تغلبه على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السادسة.
ويدين ماميلودي بفوزه إلى إكرام راينرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بتسديدة داخل المنطقة بعدما استلم تمريرة من البرازيلي لوكاس ريبيرو.
 
وتشارك في المسابقة العالمية 4 فرق إفريقية، هي الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي وصندوانز.
 
وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي الأميركي سلبا، فيما خسر الترجي أمام فلامنغو البرازيلي 0-2، قبل أن يلعب الوداد مع مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء.
 
وتأجل انطلاق المباراة على ملعب إنتر وكو ستاديوم لساعة بسبب تحذير من أحوال الطقس.
 
وكانت مدرجات الملعب الذي يتسع لـ25.500 متفرج، شبه خالية قبل موعد الانطلاق المقرر، على الرغم من وجود غيوم في السماء فوق الملعب دون أن تبدأ العاصفة فعليا.
 
وإلى جانب الهدف الذي سجله واحتُسب، سجّل راينرز هدفين آخرين ألغاهما حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".
 
وسجل المهاجم الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما تابع كرة وصلته من ركنية، لكن فريقه لم يتقدم لوجود لمسة يد عليه لحظة التسجيل.
 
وألغيَ هدف ثان للاعب عينه بداعي التسلل في الدقيقة 39.
 
وتصدر صنداونز المجموعة بعد تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع فلوميننسي البرازيلي سلبا في وقت سابق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout