روجيه فغالي وجوزف مطر يُهيمنان على رالي جزين على متن Toyota GR Yaris في إنجاز يعكس قوّة الشراكة مع TOYOTA GAZOO RACING LEBANON

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أكد السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر، الشريكان الرسميان لفريق TOYOTA GAZOO RACING LEBANON، تفوّقهما في رياضة الراليات من جديد، بعد إحرازهما لقب رالي جزين الثاني عشر، الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام 2025، وذلك على متن سيارة Toyota GR Yaris R2 المخصّصة للسباقات.

تميّز السباق، الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في قضاء جزين، بحضور جماهيري كبير من عشاق الرياضة الميكانيكية، وسط طقس صيفي حار، وامتد على مسافة إجمالية بلغت 237.02 كلم، منها 93.18 كلم مخصصة لـ7 مراحل خاصة للسرعة، بما فيها مرحلة استعراضية واحدة أجريت في شوارع مدينة جزين.

منذ المرحلة الأولى، فرض فغالي ومطر سيطرتهما المطلقة على مجريات الرالي، مدعوميّن بالأداء الفائق لسيارة Toyota GR Yaris، التي أثبتت تفوقها الهندسي المستمد من تجارب عالمية في سباقات الرالي، حيث جمعت بين القوة الهيكلية ونظام التعليق المتطور والاستجابة التوجيهية الدقيقة، ما مكّن الطاقم من توسيع الفارق بثبات عن أقرب المنافسين.

وتمكنت السيارة، المصممة وفقًا لأعلى معايير السلامة والمزوّدة بمحرك عالي الأداء، من الصمود في وجه الظروف القاسية للمراحل الخاصة، ما ساعد الفريق على الحفاظ على الصدارة حتى خط النهاية .

فنجح فغالي في توسيع الفارق مع مطارديه من بعيد الذين تنافسوا على المركز الثاني خصوصًا ربيع ايوب والياس الدهني وأبو حمدان الذي انسحب نتيجة عطل ميكانيكي.

وسجّل فغالي التوقيت الأفضل في المراحل السبع للسباق وأنهى الرالي بزمن إجمالي تحت حاجز الساعة، وهو إنجاز نادر يُحسب له وللفريق.

هذا الفوز هو باكورة الانتصارات لـTOYOTA GAZOO RACING LEBANON في ساحة الراليات اللبنانية ويكرّس الشراكة الناجحة بين الفريق ونجميه فغالي ومطر، مع وعود بمزيد من الإنجازات في الجولات المقبلة التي سوف تتوّج في رالي لبنان.