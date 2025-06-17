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رايندرز: لست بديلاً لدي بروين في مانشستر سيتي

17
JUNE
2025
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لا يرى لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز نفسه خليفة البلجيكي كيفن دي بروين في مانشستر سيتي، لكنه يأمل أن يلعب دورا مهما في إعادة الفريق الإنجليزي إلى الألقاب، وفقا لما قال قبل مواجهة الوداد المغربي في كأس العالم للأندية بكرة القدم.
 
وانضم رايندرز إلى سيتي قادما من ميلان الإيطالي مقابل 55 مليون يورو، في سلسلة من أربعة تعاقدات أبرمها النادي استعدادا للموسم المقبل.
 
قال خلال حصة تمرينية لسيتي قبل لقاء الوداد الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السابعة: لست هنا لاستبدال دي بروين لكنني شاهدت الكثير من اللقطات له ولكيف يلعب.
 
وأضاف: أحاول أن أتكيف مع ذلك بأسلوبي الخاص. شاهدت كيفن كثيرا، لكن لاعبا آخر يمكنني أن أتعلم منه الكثير هو الألماني إيلكاي غندوغان. من الرائع أن أراه عن قرب وألاحظ كيف يلعب
 
وسجل رايندرز 15 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة مع ميلان في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، مساهما بالفوز بكأس السوبر.
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