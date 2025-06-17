مدرب إنتر: كأس العالم للأندية فرصتنا لطي أحزان الماضي

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أكد الروماني كريستيان كيفو أن فريقه إنتر ميلان الإيطالي جاهز لطي صفحة الماضي، عشية مواجهة مونتيري المكسيكي الثلاثاء على ملعب روز بول ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية.

ويأتي الظهور الأول لإنتر مع كيفو بعد أسبوعين على الخسارة الفادحة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسارة لقب الدوري المحلي لصالح نابولي بفارق نقطة واحدة.

واعتبر كيفو الذي حلّ بدلا من سيموني إنزاغي المنتقل إلى تدريب الهلال السعودي قبل أسبوع واحد، أن مسابقة كأس العالم للأندية تشكّل فرصة لطيّ الصفحة.

وقال لاعب إنتر السابق في مؤتمر صحافي: لا يجب أن تفكر بالماضي. لا يمكننا فعل أي شيء حيال الماضي. لا يمكنك تغيير الماضي.

وأضاف: لذا هذه هي نهاية موسم 2024-2025 وهي مسابقة يجب أن تُمنح الاحترام. فريق مثل إنتر يأتي إلى هنا، وعليه أن يكون أفضل نسخة ممكنة من نفسه.

وتابع: لا يجب علينا أن نخلق أعذارا لحالتنا البدنية أو الذهنية. نحن جاهزون. عملنا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. كنا نحاول أن نخلق مجموعة موحّدة وخلق حالة من الصفاء الذهني والبدني تتيح لنا تقديم أداء جيد.

وبعد مواجهة مونتيري، يلعب إنتر مع أوراوا ريدز الياباني ثم ريفربليت الأرجنتيني.