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تكبره بـ13 عاماً.. منشور "يفضح" علاقة يامال بمؤثرة شهيرة

17
JUNE
2025
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كشفت تقارير صحافية إسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة الإسباني سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته بعد موسم مميز مع فريقه، إذ ربطته وسائل الإعلام بفتاة تدعى فاتي فاسكيز.
 
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يامال شوهد مؤخرًا برفقة المؤثرة فاتي فاسكيز، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبحسب ما تحققت منه الصحيفة الإسبانية، أن بعض الصور المنشورة على يامال وفاتي فاسكيز في إنستغرام، بفارق ثلاثة أيام، فضحت وجودهما معًا.
 
في الصور الأولى، ظهر كل منهما على متن قارب، بنفس لون ماء البحر وخلفية الصخور.
 
ورغم أن تلك الصور وحدها قد لا تكون حاسمة، فإن الصور التالية كانت كذلك، إذ نشر يامال قبل أربعة أيام صورة ضمن مجموعة صور له، يظهر فيها مستلقيًا قرب مسبح إنفينيتي.
 
وبعدها بيوم، نشرت فاتي فاسكيز صورة من زاوية مختلفة لنفس المسبح، مع ظهور نفس منطقة الاسترخاء والنباتات الظاهرة في صورة نجم برشلونة.
 
وتبلغ فاتيما فاسكيز دوسانتوس من العمر 29 عامًا، وستكمل عامها الثلاثين في أغسطس المقبل، وتنحدر من منطقة غاليسيا في إسبانيا.
 
وأصدرت المؤثرة الشهيرة كتابًا بعنوان "وليأتوا من أجلي"، وتمتلك أكثر من مليون مشترك على يوتيوب، و387 ألف متابع على إنستغرام.
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