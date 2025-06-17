living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدد ساعات من النوم خطر على قلبك.. العلم حددها

17
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المعروف أن قلة النوم ضارة بالقلب، لكن العلماء بدأوا الآن بفهم كيفية تأثيرها على صحة القلب، فوفقًا لما نشرته "ذي إندبندنت" البريطانية، توصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون بجامعة أوبسالا في السويد، إلى أن ثلاث ليالٍ فقط من النوم المحدود - حوالي أربع ساعات في الليلة - تُسبب تغيرات في الدم مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
البروتينات الالتهابية
درس الباحثون البروتينات الالتهابية في الدم، وهي جزيئات يُنتجها الجسم عند التعرض للتوتر أو عند مواجهة المرض، وعندما تبقى هذه البروتينات مرتفعة لفترة طويلة، فإنها قد تُلحق الضرر بالأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل مثل قصور القلب وأمراض القلب التاجية والرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب).
 
تحكم شامل داخل المختبر
شملت الدراسة 16 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، أمضوا عدة أيام في مختبر، حيث تم التحكم في كل شيء، بدءًا من وجباتهم وحتى مستويات نشاطهم وتعرضهم للضوء، بعناية.
 
اتبع المشاركون روتينين أولهما ثلاث ليالٍ من النوم الطبيعي (8.5 ساعات) وثانيهما ثلاث ليالٍ من تقييد النوم (4.25 ساعة). بعد كل مرحلة من النوم، أكمل الرجال تمرينًا قصيرًا وعالي الكثافة لركوب الدراجات، وتم فحص دمهم قبل وبعد التمرين.
 
الحرمان من النوم
قام الباحثون بقياس ما يقرب من 90 بروتينًا مختلفًا في عينات الدم. ووجدوا أن الحرمان من النوم تسبب في ارتفاع واضح في علامات الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب. وبينما تعزز التمارين الرياضية عادةً البروتينات الصحية مثل الإنترلوكين-6 وعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغBDNF ، الذي يدعم صحة الدماغ والقلب، إلا أن هذه الاستجابات كانت أضعف بعد قلة النوم.
 
حتى الشباب الأصحاء
ومن اللافت للنظر أن التغييرات حدثت حتى لدى البالغين الشباب الأصحاء، وبعد بضع ليالٍ فقط من قلة النوم. وهو أمر مثير للقلق نظرًا لمدى شيوع معاناة البالغين من قلة النوم من وقت لآخر - ويعمل حوالي واحد من كل أربعة أشخاص في نوبات عمل تُعطل أنماط النوم.
 
موعد سحب عينة الدم
كما اكتشف الباحثون أن وقت أخذ عينة الدم خلال اليوم كان له تأثير، فقد تباينت مستويات البروتين بين الصباح والمساء، وازداد هذا التباين عند تقييد النوم. تشير النتائج إلى أن النوم يؤثر على مكونات الدم بالإضافة إلى توقيت ظهور هذه التغيرات.
 
على الرغم من أن الحياة العصرية غالبًا ما تشجع على استبدال النوم بالإنتاجية أو التواصل الاجتماعي أو قضاء وقت أمام الشاشات، إلا أن دراسات كهذه تُذكر بأن الجسم يُسجل نتائجه بهدوء وبشكل كيميائي ودون أي تنازلات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout