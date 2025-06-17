living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية

17
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استهل الترجي التونسي مسيرته في كأس العالم للأندية، بالخسارة صفر-2 أمام فلامنغو البرازيلي، الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة.
 
وظهر الترجي بشكل باهت خلال الشوط الأول، الذي عجز خلاله عن تشكيل أدنى خطورة على مرمى الفريق البرازيلي، على عكس الشوط الثاني عندما سنحت له أكثر من فرصة لهز الشباك، خاصة من نجمه الجزائري المخضرم يوسف البلايلي، لكن من دون جدوى.
 
وافتتح الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل لفلامنغو في الدقيقة 17، بينما أضاف لويز أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 70.
 
وبقي الترجي، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، من دون رصيد من النقاط، بينما حصل فلامنغو، متصدر الدوري البرازيلي، على أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.
 
ويتقاسم فلامنغو صدارة المجموعة مع تشلسي الإنجليزي، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على لوس أنجلوس الأميركي.
 
ويلتقي فلامنغو، ثالث مونديال الأندية عام 2022 بالمغرب، مع تشلسي، في الجولة الثانية، التي تشهد مواجهة مصيرية للترجي مع لوس أنجلوس.
 
يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية، وفقا للائحة المسابقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout