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كشف طبيعة إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل في المستشفى

16
JUNE
2025
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كشف طبيب النادي الأهلي المصري أحمد جاب الله عن تفاصيل إصابة نجم الفريق إمام عاشور بعد أن تعرض لإصابة قوية أمام إنتر ميامي الأميركي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.
 
وأوضح جاب الله أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، لافتا إلى غيابه عن باقي مباريات الأهلي في مونديال الأندية.
 
ومن المتوقع أن يجري إمام عاشور عملية جراحية عاجلة في الكتف بإحدى مستشفيات ميامي بعد هذه الإصابة.
 
ماذا حدث؟
 
خرج إمام عاشور متأثرا بالإصابة في الكتف وباكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح كأس العالم للأندية 2025.
 
وتلقى عاشور في المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.
 
وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.
 
وشارك أحمد مصطفى "زيزو" لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بدلا من عاشور في الدقيقة 12.
 
وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ"خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".
 
وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.
 
واستهل الأهلي مشواره في المونديال، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، بالتعادل بدون أهداف مع إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
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