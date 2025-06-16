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مونديال الأندية.. باريس سان جرمان يقسو على أتلتيكو مدريد

16
JUNE
2025
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اكتسح باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز عليه 4-صفر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية، الأحد.
وافتتح فابيان رويز التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 19، بعد تهيئة من خفيتشا كفاراتسخيليا، قبل أن يعزز البرتغالي فيتينيا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تهيئة من كفاراتسخيليا أيضا.
 
وسجل سيني مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد متابعة لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء، ليسددها على يمين حارس أتلتيكو يان أوبلاك.
 
ولجأ حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحتسب ركلة جزاء للفريق الفرنسي ويسجل منها الكوري الجنوبي لي كانغ إن الهدف الرابع والأخير.
 
وسجل خوليان ألفاريز هدفا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 58، ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة.
 
وطرد الفرنسي كليمو لانغليه لاعب أتلتيكو في الدقيقة 78، بعد حصوله على الإنذار الثاني.
 
ورفع سان جرمان رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضا بوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأميركي.
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