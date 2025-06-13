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استقالة مدرب بولندا بعد تهديدات ليفاندوفسكي

13
JUNE
2025
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استقال ميخال بروبياش‭‭ ‬‬مدرب منتخب بولندا لكرة القدم من منصبه، يوم الخميس، بعد أربعة أيام من قول المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إنه لن يلعب للفريق الوطني تحت قيادته.
 
وقال مهاجم برشلونة (36 عاما) إنه شعر بالغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها بروبياش بأنه سيجرده من شارة قيادة المنتخب الوطني.
 
وقال ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي لبولندا، يوم الاثنين الماضي، إنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم، وإن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي مباشرة بعدها.
 
وقرر بروبياش منح شارة القيادة إلى لاعب الوسط بيوتر غيلينسكي بدلا من ليفاندوفسكي.
 
وقال بروبياش في بيان: توصلت إلى نتيجة مفادها أن استقالتي من تدريب المنتخب سيكون أفضل قرار في صالح المنتخب حاليا بالنظر لما حدث.
 
وأضاف: حققت كل أحلامي بتدريب المنتخب وكان أعظم شرف لي في مسيرتي.
 
تولى بروبياش تدريب منتخب بولندا خلفا للبرتغالي فرناندو سانتوس في 2023 وقادهم للتأهل لبطولة أوروبا 2024 قبل أن يصبح أول منتخب يودع البطولة. وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
 
وتحتل بولندا المركز الثالث في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات متأخرة بنقطة عن فنلندا متصدرة المجموعة.
 
وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم: يتوجه الاتحاد البولندي لكرة القدم بالشكر الجزيل للمدرب ميخال بروبياش على الخدمات التي قدمها للمنتخب الوطني متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
 
وغاب ليفاندوفسكي، الذي سجل 85 هدفا لمنتخب بلاده في 158 مباراة وهو رقم قياسي، عن هزيمة بولندا 2-1 أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي وكذلك عن فوزها 2-صفر على مولدوفا وديا، يوم الجمعة.
 
 
وأشار مهاجم بايرن ميونخ السابق إلى أن الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل هو سبب غيابه.
 
وستحل بولندا ضيفة على هولندا في تصفيات كأس العالم في الرابع من سبتمبر المقبل.
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