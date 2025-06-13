أرنولد يغير اسمه ويتحدث بالإسبانية خلال تقديمه لاعباً لريال مدريد

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قدم نادي ريال مدريد مدافعه الدولي ترينت ألكسندر أرنولد كلاعب جديد في صفوف الفريق، يوم الخميس، ومنح العملاق الإسباني الرقم 12 إلى النجم الإنجليزي الذي فضل كتابة "ترينت" فقط على القميص بدلا من اسمه الكامل الذي كان معتادا عليه في فريقه السابق ليفربول.

وتحدث ألكسندر أرنولد باللغة الإسبانية، وقال: شكراً للرئيس وللنادي على هذه الفرصة، إنه حلم تحقق، أنا سعيد جداً وفخور بوجودي هنا، أتطلع إلى إظهار مهاراتي أمام جماهير ريال مدريد.

وأضاف: أعلم أن اللعب لريال مدريد مسؤولية كبيرة، لكنني مستعد لتقديم كل ما لدي، أريد أن أظهر مهاراتي. أريد الفوز بعديد من الألقاب والاستمتاع باللعب مع أفضل اللاعبين في العالم.

وجرت مراسم التقديم، في مدينة ريال مدريد الرياضية، وبدأت بعرض فيديو لأفضل لحظات اللاعب، وبعدها ألقى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز كلمةً قال فيها: اليوم مهم جداً لجميع الجماهير، لأن ريال مدريد يضم لاعباً فاز بكل شيء، وهو أحد أفضل المدافعين في العالم، الذي صنع التاريخ في أحد أهم وأعرق أندية كرة القدم، ليفربول. نرحب اليوم بلاعب استثنائي يرغب في تجربة متعة ارتداء قميصنا. نرحب بترينت ألكسندر أرنولد.

وتابع: عزيزي ترينت، أنت الآن جزء من ريال مدريد، إنه النادي الكروي الأكثر نجاحاً والأكثر إثارة للمحبة والاعجاب في العالم. النادي الذي فاز بـ 15 كأساً أوروبية. إذا اخترت اللعب لريال مدريد، فذلك لأن موهبتك وقدرتك على التضحية تدفعك إلى الإيمان بأنك ستحقق نجاحاً جديداً هنا، لتحقيق ذلك، تنتظرك قاعدة جماهيرية ستدعمك دائماً وتمنحك القوة اللازمة عندما تكون في أشد الحاجة إليها. البرنابيو في انتظارك. هناك، ستعيش لحظات فريدة يصعب أحياناً فهمها. سيأسرك سحره وغموضه.

وأشار: لطالما كانت عائلتك حاضرة في كل مرحلة من مراحل حياتك، نعلم مدى أهمية والديك، مايكل وديان، وأخويك، تايلر ومارسيل، بالنسبة لك. إنهم يمثلون العمل والجهد الذي جعلك اللاعب الذي أنت عليه اليوم. لأنك تعلم جيداً التضحيات التي بذلها والداك وأخواك لتحقيق أحلامك. إنهم هنا، مع صديقتك، إستيل، لمرافقتك في أحد أكثر أيام حياتك إثارة.

وأكد بيريز: ستفهم سريعاً ما هو ريال مدريد. كل لقب دافع قوي للفوز باللقب التالي. والتالي هو كأس العالم للأندية، الذي يبدأ هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وسيكون تحدينا الأول معك.

وأوضح: هذا الشعار وهذا القميص رمزان للعمل الجاد والجهد والتطور المستمر وروح الفريق والتواضع والاحترام، وبالطبع التضامن. ينضم إلينا أحد أكبر اللاعبين في عالم كرة القدم العالمية وهو مستعد لدخول تاريخ أكبر نادٍ في التاريخ.