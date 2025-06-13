بينهم سوري.. 118 لاعباً عربياً في النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية

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تشهد النسخة الجديدة من كأس العالم 2025 مشاركة 118 لاعبا عربيا، فيما تعد الجنسية المغربية هي الأعلى تواجدا على مستوى العرب في البطولة التي ستقام في أميركا.

وستكون الجنسية البرازيلية هي الأعلى تواجدا في مونديال الأندية بإجمالي 141 لاعبا، تليها الجنسية الأرجنتينية بإجمالي 103 لاعبين، ثم الجنسية الإسبانية بإجمالي 54 لاعبا، تليها الجنسية البرتغالية بإجمالي 49 لاعبا، ثم الجنسية المكسيكية بإجمالي 41 لاعبا، ثم الجنسية الأميركية بإجمالي 40 لاعبا، تليها الجنسية الفرنسية بإجمالي 37 لاعبا، ثم ألمانيا بإجمالي 36 لاعبا بالتساوي مع الجنسية الإيطالية، ثم الجنسية المغربية بإجمالي 31 لاعبا مقابل مشاركة 25 لاعبا إنجليزيا و25 لاعبا سعوديا ومثلهم من تونس و23 لاعبا مصريا وثمانية لاعبين إماراتيين وأربعة جزائريين وفلسطيني واحد وسوري واحد.

تضم قوائم الفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة عدداً أكبر من اللاعبين المتوَجين بلقب المونديال، مقارنة بالفرق التي شاركت في نسختي 2018 و2022 من البطولة.

وسوف يكون أبطال العالم في النسخ الأربع الأخيرة ممثلين بلاعبين في الأندية الـ32 المُشاركة، وبينهم 13 كانوا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المتربع على عرش العالم في مونديال قطر 2022.

وتنطلق يوم السبت 14 يونيو النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك بمشاركة لاعبين يمثلون ما لا يقل عن 81 دولة مختلفة.

وقدّمت الأندية الـ32 المشارِكة في كأس العالم للأندية القوائم النهائية للاعبين الذين سيمثلونها في البطولة، وبينهم بعض الأسماء اللامعة التي تألقت في الحدث الكروي الأبرز على مدى العقدين الماضيين، علماً بأن ما لا يقل عن 26 منهم فازوا مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس العالم.

وستقام كأس العالم للأندية، في ثوبها الجديد، التي يتنافس فيها 32 من أفضل أندية العالم للظفر باللقب الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، بماً أن المسابقة ستشهد تمثيل جميع الاتحادات القارية الست وستجرى مبارياتها الـ63 على 12 ملعباً في 11 مدينة مضيفة في أميركا، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة.

ومن المقرّر أن يُشارك في هذه النسخة التاريخية ما لا يقل عن 13 من نجوم المنتخب الأرجنتيني الذي تربَّع على العرش العالمي في مونديال قطر 2022، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، والذي من المرجّح أن يقود فريقه الحالي إنتر ميامي ضد الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية، السبت، كما ستشهد البطولة حضور تسعة من الفرنسيين المتوجين باللقب الأغلى عام 2018، وفي مقدمتهم كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وحارس مرمى نادي لوس أنجليس أف سي هوغو لوريس، الذي كان يحمل شارة قائد المنتخب الأزرق ليلة التتويج في سماء موسكو قبل سبع سنوات، فضلاً عن عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز وبريسنل كيمبيمبي، الذين شدوا الرحال إلى الولايات المتحدة بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أواخر الشهر الماضي.

ويضم نادي أتلتيكو مدريد الأسباني أكبر عدد من الفائزين بكأس العالم ، بواقع ستة لاعبين، ويأتي بعده مباشرة العملاق الأرجنتيني ريفر بليت بأربعة لاعبين، كما ستكون الدول المتوجة باللقب الغالي في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة كأس العالم ممثلة بلاعبين في البطولة، ومن بينهم نجما بايرن ميونخ توماس مولر ومانويل نوير اللذان كانا ضمن المنتخب الألماني المتوج بالذهب في البرازيل عام 2014، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس من إنتر ميامي الأميركي وسيرخيو راموس من نادي مونتيري المكسيكي، وكلاهما من نجوم المنتخب الأسباني الذي تربع على العرش العالمي في مونديال جنوب إفريقيا 2010، شأنهما في ذلك شأن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد.

الجدير بالذكر أن تسع مدن من أصل المدن الـ11 المضيفة ستشهد إقامة مباراة واحدة على الأقل تضم فائزاً بكأس العالم خلال مرحلة المجموعات، وهو ما من شأنه أن يمنح عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الفرصة لمشاهدة أبرز اللاعبين في الساحة العالمية والاستمتاع بمهاراتهم عن كثب.

وستشهد كأس العالم للأندية مشاركة لاعبين من جميع الاتحادات القارية الستة ومن 81 دولة مختلفة، بما في ذلك 22 دولة لم يسبق لها أن خاضت غمار كأس العالم، مما يعكس الطابع الدولي للمسابقة العالمية الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ منافسات الأندية.

وتتيح لوائح البطولة للأندية المشارِكة استدعاء ما بين 26 إلى 35 لاعباً في القائمة الأولية، علماً أن معظم الفِرق عملت على تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي ظلت مفتوحة من 1 إلى 10 يونيو الجاري، حيث تم تسجيل 58 لاعباً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دولار أميركي، مما يعكس حجم طموحات الأندية في طريقها إلى خوض غمار مسابقة العالمية الجديدة للأندية.

وبموجب اللوائح المعمول بها، سيُسمَح أيضاً للأندية المشارِكة باستبدال وإضافة لاعبين أثناء مرحلة المنافسة خلال فترة محصورة بين 27 يونيو و3 يوليو 2025، وذلك في إطار حدود معيّنة ووفقاً لقيود محددة، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة، وهو ما من شأنه أن يضمن مشاركة أفضل النجوم، مع السماح في الوقت ذاته للأندية بإضافة لاعبين جدد حتى أثناء المنافسة.

ويشارك رباعي ريفر بليت المتوج مع الأرجنتين بمونديال قطر، ماركوس أكونيا وفرانكو أرماني وجونزالو مونتييل وخيرمان بيزيلا في المونديال إلى جوار سداسي أتلتيكو المؤلف من الرباعي الأرجنتيني خوليان ألفاريز وانخل كوريا وناهويل مولينا ورودريغو دي بول والثنائي الفرنسي المكون من أنطوان غريزمان وتوماس ليمار بجانب الثلاثي الفرنسي لباريس سان جيرمان، برسنيل كيمبيمبي وعثمان ديمبلي ولوكاس هيرنانديز وثنائي بايرن ميونخ توماس مولر ومانويل نوير وثنائي إنتر ميلان المكون من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي بنجامين بافار والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد والثنائي الأرجنتيني لإنتر ميامي، فرانكو أرماني وليونيل ميسي والثنائي الفرنسي للوس أنجليس، أوليفييه جيرو وهوجو لوريس والثنائي الأرجنتيني لبنفيكا انخل دي ماريا و نيكولاس أوتامندي والأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي والإسباني سيرخيو راموس مدافع مونتيري.