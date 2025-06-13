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رئيس الوداد: رونالدو رفض المشاركة في كأس العالم للأندية

13
JUNE
2025
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عبر هشام آيت منا رئيس نادي المغربي عن استيائه لعدم قدرة الفريق التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية.
 
وارتبط اسم رونالدو الأسابيع القليلة الماضية بعدد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلا أنه قرر البقاء في النصر بحسب ما قاله في لقاء صحافي مؤخراً.
 
وكان من بين الأندية التي ارتبط اسم رونالدو بها هو الوداد المغربي إذ أبان رئيس الأخير خلال حلقة من برنامج "بعد إفريقيا" في إذاعة "مونتي كارلو": رونالدو لم يكن ليأتي من أجل المال هو لا يحتاجه، ولا أعلم كيف خرجت الإشاعة ولكن الأمر صحيح فقد تواصلت مع أحد ممثليه قبل 3 أو 4 أشهر، وقلت له "ألن يود أن يلعب كأس العالم للأندية ؟" وقال لي "اسمع، لا أظن ذلك".
 
وأضاف: لم تكن هناك مفاوضات حقيقية معه، كنا نود أنه معنا في البطولة ولكن ماليا لم نكن لنستطع دفع ما يطلبه ماليا إلا لو أظهر لنا بعض الاهتمام، حتى أني عدت مرتين و3 مرات.
 
ويستهل الوداد البطولة بمواجهة مانشستر سيتي كما ينافس في مجموعته ناديي يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.
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