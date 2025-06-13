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"وساطة" تعالج ليفاندوفسكي من آلام "الغدر"

13
JUNE
2025
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أكد سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه بصدد التوسط لحل النزاع بين مدرب منتخب بلاده ميشال بروبيرز وروبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق وقائده.
 
وقال ليفاندوفسكي الأكثر تمثيلا لمنتخب بولندا (158 مباراة) سجل خلالها 85 هدفا يوم الأحد الماضي إنه لن يلعب مجددا ضمن صفوف منتخب بلاده تحت قيادة بروبيرز ردا على قرار تجريده من شارة القيادة، ووصف نجم برشلونة ما حدث له بمثابة خيانة للثقة.
 
وأكد كوليشا لصحيفة "برزيجلاد سبورتوي" الرياضية يوم الأربعاء: سأعقد اجتماعا مع ليفاندوفسكي، وربما يقام الاجتماع بحضورنا نحن الثلاثة إن أمكن ذلك، أمامنا وقت كافِ لفعل
 
وأشار كوليشا أيضا إلى أنه لم يتحدث مع الفريق بشأن أزمة شارة القيادة، مؤكدا أن بروبيرز سيبقى مدربا لمنتخب بولندا.
 
وخسر منتخب بولندا أمام فنلندا بنتيجة 1 - 2 الثلاثاء، وذلك بعد فوزين متتاليين في بداية مشوار التصفيات، ليتراجع للمركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن فنلندا صاحب الصدارة.
 
وغاب ليفاندوفسكي عن معسكر منتخب بولندا، وبرر ذلك بأنه يحتاج للراحة بعد موسم شاق مع فريقه برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا.
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