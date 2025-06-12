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بالفيديو.. ميسي "يوبخ" قائد كولومبيا بسبب تصريحات الماضي

12
JUNE
2025
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انتشر مقطع مصوّر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في "حديث حاد" مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز خلال مباراة منتخبي بلديهما، مساء الثلاثاء، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وجاءت اللقطة عقب طرد لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخّل قوي على الكولومبي كيفين كاستانيو.
 
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كولومبيا بهدف نظيف سجله لويس دياز في الشوط الأول، قبل أن يعادل تياغو ألمادا النتيجة للتانغو في الدقيقة 81، ليمنح بطل العالم نقطة ثمينة خارج الديار.
 
وبهذا التعادل، حافظت الأرجنتين على صدارتها لجدول تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 35 نقطة، متقدمة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيها، الإكوادور والبرازيل.
 
"أنت تتحدث كثيرا"
 
وخلال لحظة التوتر بين ميسي وخاميس، التُقطت الكاميرات حوارا يبدو أنه حاد، حيث ظهر نجم كولومبيا متفاجئا مما قاله قائد الأرجنتين، ورد عليه قائلا: "لم أقل شيئا". لكن ميسي أجابه بحزم: "قلت إنهم ساعدونا في النهائي. أنت تتحدث كثيرا".
 
وبحسب قناة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، التي نقلت المباراة، فإن ميسي كان يشير إلى تصريحات خاميس بعد نهائي كوبا أميركا 2024، الذي أقيم في ولاية فلوريدا الأميركية، وانتهى بفوز الأرجنتين 1-0 بهدف قاتل من لاوتارو مارتينيز في الأشواط الإضافية.
 
وكان خاميس رودريغيز قد أثار الجدل حينها بتصريحات مثيرة للجدل في برنامج "لوس أميغوس دي إيدو"، حيث قال: "قدّمنا بطولة ممتازة، وكنا نستحق اللقب، لكننا لم نفز بسبب عوامل خارجية، على ما أعتقد. الحكم تحيّز لصالح الأرجنتين، لم يُمنح لنا ركلات جزاء، واحدة منها كانت واضحة جدا بالنسبة لي".
 
رغم مرور قرابة عام على تلك التصريحات، يبدو أن ميسي لم ينسَ ما قيل، وأعرب عن استيائه بوضوح خلال اللقاء الأخير، في مشهد يعكس التوتر المستمر بين نجوم المنتخبين في واحدة من أكثر مباريات القارة حدةً.
 
ومن المتوقع أن تستمر ردود الفعل على هذا المشهد في الأيام المقبلة، لا سيّما مع اقتراب المراحل الحاسمة من التصفيات، حيث تتنافس المنتخبات الكبرى على حجز مقاعدها في المونديال القادم.
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