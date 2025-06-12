13 منتخبا حجزت مقعدها في مونديال 2026.. تعرف عليها

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بعد انتهاء فترة التصفيات الصيفية، فجر الأربعاء، أسدل الستار على مرحة مهمة نحو المونديال، بانتظار المراحل الأخيرة نهاية العام.

وحتى الآن، حجزت 10 منتخبات مقاعدها في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخبات الدول المنظمة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما يجعل مجموع الدول المتأهلة 13 من أصل 48.

ما هي الدول العشر؟

الدول العشر التي حجزت مقعدها في المونديال، عدا الدول المنظمة، هي:

اليابان

إيران

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

الأردن

أستراليا

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

نيوزيلندا

يذكر أن مونديال 2026 سيضم لأول مرة، 48 منتخبا، وسينطلق في منتصف شهر يونيو 2026، أي بعد عام من اليوم.