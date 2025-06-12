بعد صدمة زيزو.. الزمالك يفاوض مهاجم الأهلي السابق

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بعد الجدل الكبير الذي دار حول انتقال نجم الزمالك أحمد السيد زيزو إلى الأهلي، بدأ نادي الزمالك في التحرك للتعاقد مع لاعب سابق للأهلي.

وبدأ مسؤولو نادي الزمالك المصري، مفاوضاتهم لضم محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي السابق، الذي يلعب حاليا لنادي الخليج السعودي، إذ تجري المفاوضات من خلال وكيل اللاعب.

وتتواصل المفاوضات سرا منذ 3 أسابيع، إلا أنها خرجت للعلن مؤخرا، بعدما كشف إعلاميون أن المفاوضات تقترب من الوصول إلى اتفاق، مع احتمال أن يوقع اللاعب في وقت قريب.

وأكد عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أن المفاوضات بدأت مع اللاعب بالفعل، إذ يعمل مسؤولو النادي على حل كل المشكلات التي قد تعترض طريق الصفقة المنتظرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إدارة النادي كانت تسعى إلى إبقاء المحادثات مع وكيل اللاعب بعيدة عن الأضواء، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، وتوقيعه على العقد من الزمالك.

ولفت إلى أن المفاوضات الحالية، هي الثانية من نوعها مع اللاعب، إذ سبق إدارة حوار مع وكيله في شهر أبريل الماضي، ولكن توقفت المفاوضات لأيام قبل أن تعود مجددا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب محمد شريف سيكون إضافة كبيرة ومهمة لصفوف الزمالك تعوض غياب ومغادرة اللاعب أحمد السيد "زيزو"، الذي انتقل إلى صفوف الأهلي قبل أيام قليلة.

وشدد على امتلاك محمد شريف مهارات فنية عالية، بالإضافة إلى قدراته التهديفية والبدنية، وكذلك عقليته المرنة التي تستوعب اللعب لأهم قطبين لكرة القدم في مصر، وهما الأهلي والزمالك.

وقال إن خروج "زيزو" من الزمالك ربما يترك فراغا، ولكن يمكن تعويضه من خلال ضم لاعبين على نفس القدر من المهارة، لذلك يسعى النادي إلى ضم لاعبين جدد، ويطمح إلى التعاقد مع "شريف".

من جانبه، كشف مسؤول ملف النادي الأهلي، والناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن مفاوضات محمد شريف مع الزمالك بلغت مراحل متقدمة بالفعل، إلا أن اللاعب ما يزال يأمل في العودة إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى.

ولكن، وفق تصريحات عبد الناصر لـ"سكاي نيوز عربية"، لا تعد عودة شريف مطلبا للنادي الأهلي.

وتابع: "المؤكد أن مغادرة وسام أبو علي المحتملة ستترك فراغا كبيرا في الأهلي، لذلك فإن التوجه الآن إلى ضم مصطفى محمد، وفي حالة وجود فرصة سيكون المفضل لدى الأهلي وليس محمد شريف".

وأشار الناقد الرياضي إلى أن عودة محمد شريف إلى الأهلي ليست مستبعدة، ولكنه لا يحظى بالأولوية أو التفضيل لدى الكابتن محمود الخطيب، وهو المسؤول المباشر عن ملف التعاقدات في النادي، والذي يحاول اقتناص مصطفى محمد.

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير، قد فجر مفاجأة بشأن 3 لاعبين سابقين في النادي الأهلي، واحتمالات انضمامهم إلى نادي الزمالك مستقبلا، وهم محمد شريف بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي، وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر، اللذان يلعبان لنادي قطر القطري.