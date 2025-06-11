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منتخبا الإمارات وقطر إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

11
JUNE
2025
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حجز منتخبا الإمارات وقطر لكرة القدم، الثلاثاء، مقعديهما في الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم والمقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتعادلت الإمارات مع قيرغيزستان 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيشكيك بقيرغيزستان ضمن الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.
 
وبهذه النتيجة أنهت الإمارات هذه المرحلة من التصفيات في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، فيما احتل منتخب قيرغيزستان المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
 
وبذلك تتأهل الإمارات إلى مباريات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال والتي تقام في أكتوبر المقبل.
 
وجاء هدف الإمارات عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 30، وسجل لمنتخب قيرغيزستان كاي ميرك في الدقيقة 90+5.
 
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أوزبكستان على منتخب قطر 3-0 في أوزبكستان.
 
وبهذه النتيجة رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 21 نقطة، وبقي منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ليتأهل أيضا إلى الملحق الآسيوي رفقة الإمارات.
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