تصفيات آسيا.. 6 منتخبات إلى المونديال ومثلها تطارد آخر فرصة

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اختتمت الثلاثاء منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد إقامة مباريات الجولة العاشرة.

وحجز منتخب أستراليا آخر بطاقة للعبور المباشر لنهائيات المونديال، عقب فوزه على مضيفه السعودي 2-1.

وتأهل عن قارة آسيا إلى كأس العالم مباشرة كل من إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

في المقابل، ستخوض 6 منتخبات مرحلة رابعة، هي السعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر والعراق وعمان.

وستجرى قرعة هذه المرحلة يوم 17 يوليو المقبل، تقسم بموجبها المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات، وبعدها:

- المرحلة الرابعة (أكتوبر المقبل): يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

- المرحلة الخامسة (نوفمبر المقبل): يتنافس المنتخبان صاحبا المركز الثاني في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

- سيذهب الفائز منهما إلى ملحق عالمي يقام في مارس 2026، والفائز فيه يتأهل إلى كأس العالم.