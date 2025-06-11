living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصفيات آسيا.. 6 منتخبات إلى المونديال ومثلها تطارد آخر فرصة

11
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتمت الثلاثاء منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد إقامة مباريات الجولة العاشرة.
 
وحجز منتخب أستراليا آخر بطاقة للعبور المباشر لنهائيات المونديال، عقب فوزه على مضيفه السعودي 2-1.
 
وتأهل عن قارة آسيا إلى كأس العالم مباشرة كل من إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.
 
في المقابل، ستخوض 6 منتخبات مرحلة رابعة، هي السعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر والعراق وعمان.
 
وستجرى قرعة هذه المرحلة يوم 17 يوليو المقبل، تقسم بموجبها المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات، وبعدها:
 
- المرحلة الرابعة (أكتوبر المقبل): يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.
 
- المرحلة الخامسة (نوفمبر المقبل): يتنافس المنتخبان صاحبا المركز الثاني في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.
 
- سيذهب الفائز منهما إلى ملحق عالمي يقام في مارس 2026، والفائز فيه يتأهل إلى كأس العالم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout