خيب الآمال.. انتقادات لأداء لامين يامال في النهائي الأوروبي

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رافقت خسارة منتخب إسبانيا لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد، انتقادات حادة لأداء النجم الإسباني الشاب لامين يامال، حيث وصفت عدة صحف أدائه بأنه مخيب للآمال.

وحسمت ركلات الترجيح نتيجة اللقاء بعد انتهائها 5-3 لصالح البرتغال، بعد التعادل 2-2 في ميونيخ، ما منح كريستيانو رونالدو لقبا جديدا في رصيده رغم مغادرته المباراة باكيا بسبب تعرضه للإصابة.

واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن مواجهة النهائي قدمت كصراع بين جيلين، رونالدو ولامين يامال.

وأكدت أن يامال "لم يظهر اللمعان المعتاد" الذي جعله يصنف كأحد أفضل المواهب في أوروبا هذا الموسم.

كما لفتت إلى أن "إسبانيا انتظرت لحظة سحر من يامال، لكنها لم تأت"، في إشارة لخسارة إسبانيا نهائي الدوري الأوروبي.

وذكرت أن أداء يامال لم يكن بنفس المستوى، بينما تألق المدافع البرتغالي نونو مينديش، الذي أوقف تأثير يامال تماما.

وقال مينديز لاعب البرتغال إنه "ألغى تأثير" يامال في الفوز بالنهائي.

وتم اختيار مينديز كأفضل لاعب في المباراة بعد أداء رائع لفريق روبيرتو مارتينيز، حيث سجل الهدف الافتتاحي لفريقه قبل أن يهيمن على مواجهته الفردية مع النجم الشاب يامال.

وقال مينديز: "كانت مواجهة (مع يامال) مثل العديد من المواجهات التي خضتها خلال الموسم، لقد واجهت العديد من اللاعبين الكبار، لاعبين يتمتعون بمهارات تقنية عالية ويمكنهم إحداث الفارق، لكن اليوم ألغيت تأثير لامين ولم أسمح له بأن يفعل ما يبرع فيه".

واعتبرت صحيفة "ذا تايمز"، أنه "في لحظة الحقيقة، بدا يامال كمن لم يعتد على ضغط النهائيات".

وأشارت إلى أن لمسته الأولى كانت ثقيلة، وقراراته في الثلث الأخير "باهتة على نحو غير معتاد".

وقارنت بين أداء يامال في مباريات برشلونة هذا الموسم وبين ما قدمه في النهائي، وقالت إن "الاختلاف كان صارخا".

وأكدت الصحيفة أن يامال "مازال شابا واعدا، ومثل هذه الليالي تذكره بأن النجومية تحتاج إلى أكثر من موهبة".