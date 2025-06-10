living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانشستر سيتي يضم الدولي الجزائري آيت نوري

10
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن تعاقده مع المدافع الجزائري ريان آيت نوري قادما من وولفرهامبتون.
وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام في ملعب "الاتحاد" بحيث يستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.
 
وأضاف أن اللاعب الدولي الجزائري اكتسب سمعة كبيرة كواحد من أفضل الأظهرة في الدوري الإنجليزي في آخر خمسة أعوام وذلك بسبب فاعليته في الثلث الأخير من الملعب وقدرته على إحباط هجمات الخصوم.
 
وبعد انتقاله إلى مانشستر سيتي قال آيت نوري : "أنا سعيد للغاية وفخور باللعب لمانشستر سيتي".
 
وأشار في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد إلى أن: "مانشستر سيتي واحد من أكبر أندية العالم وفرصة اللعب له كانت حلما تحقق".
 
وتابع: "أنا متحمس أيضا للعمل تحت قيادة غوارديولا وفريقه المساعد بالإضافة للعب والتدرب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم".
 
وأوضح لاعب وولفرهامبتون السابق: "الانضمام لمانشستر سيتي فخر لعائلتي أيضا".
 
وكان آيت نوري قد بدأ مسيرته في صفوف ناشئين أنجيه الفرنسي ثم لعب للفريق الأول بين عامي 2018 و2021، قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون حيث لعب له أربعة مواسم وسجل ثمانية أهداف في 118 مباراة خاضها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout