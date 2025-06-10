بـ40 آلية عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس

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اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، مدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية، حيث تمركزت في وسطها وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة حتى صباح الأربعاء.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية شرعت بمداهمة منازل المواطنين داخل البلدة القديمة وأجبرت بعض العائلات على إخلاء منازلهم.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الجيش الإسرائيلي المتمركز في البلدة القديمة اعتقل عددا من الفلسطينيين من حارة الجوزة داخل البلدة القديمة، وقام بتحويل عدة منازل لثكنات عسكرية، إضافة لتفجير أبواب بعض المحلات التجارية داخل البلدة القديمة.

وأعلنت الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية تعطيل دوامها الثلاثاء بسبب العملية العسكرية وحفاظا على سلامة الطلاب والموظفين.