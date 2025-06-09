5 عرب في مونديال الأندية.. من ظلمته "المسافات" بين الملاعب؟

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بعد أسبوع واحد، تستعد 5 أندية عربية لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، وهي البطولة المرتقبة التي تشهد إقامتها عبر مساحة كبيرة، تشمل عدة مدن أميركية في شتى بقاع البلاد.

وسيشارك في النسخة التاريخية الأولى من البطولة، أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي.

وبالرغم من جميع الأندية ستخوض 3 مباريات في دور المجموعات، إلا أن توزيع مسافات السفر لخوض المباريات يختلف كثيرا بين ناد وآخر، حيث سيعاني البعض من ساعات سفر طويلة، بينما سيلقى البعض مسافات سفر قصيرة، مريحة نسبيا.

فمن من بين الأندية العربية الخمسة سيكون الأوفر حظا، من الناحية اللوجستية؟

الأوفر حظا: الوداد المغربي

بطل إفريقيا السابق سيسافر عبر مسافة 200 كم فقط خلال فترة دور المجموعات، حيث سيخوض أول مباراتين في مدينة فيلادلفيا، ثم يسافر في المباراة الثالثة للعاصمة واشنطن القريبة.

مسافات متوسطة: الأهلي المصري والعين الإماراتي

الأهلي المصري سيتنقل بين مدينتين فقط، ما بين ميامي في أقصى شرق أميركا، ثم إلى نيوجيرسي في الساحل الشرقي، حيث آخر مباراتين.

الأهلي سيسافر بمسافة 1750 كم.

العين الإماراتي لديه رحلات مشابهة بالمسافة، حيث سيبدأ في العاصمة واشنطن، ثم يسافر إلى أطلانطا، ثم يعود ليخوض اللقاء الأخير في واشنطن.

مجموع مسافة السفر 1720 كم.

الأسوأ حظا: الهلال السعودي والترجي التونسي

الهلال والترجي هما الأسوأ حظا من ناحية السفر.

الهلال سيبدأ في ميامي، ثم يسافر لخوض اللقاء الثاني في العاصمة واشنطن، ثم يتوجه إلى مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي لخوض اللقاء الثالث.

مجموع المسافة المقطوعة بالسفر 2700 كم.

ومثله الترجي التونسي، الذي سيبدأ في فيلادلفيا، ثم يتوجه لناشفيل للمباراة الثانية، ثم يعود إلى فيلادلفيا لخوش المباراة الثالثة.

مجموع المسافة التي سيقطعها الترجي بين المباريات هو 2600 كم.