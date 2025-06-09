رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب بريمونتادا تاريخية

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عاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا من بعيد وقلب الطاولة على الإيطالي يانيك سينر المصنف أولا، محتفظا بلقبه بطلا لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، عندما تغلب عليه 4-6 و6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (7-4) و7-6 (10-2) الأحد في مباراة نهائية ماراثونية استغرقت خمس ساعات و29 دقيقة.

على ملعب فيليب شاترييه وفي أطول مباراة نهائية في البطولة منذ بداية عصر البطولات المفتوحة في عام 1968، عزز ابن مدينة مورسيا البالغ من العمر 22 عاما غلته من الألقاب الكبرى بلقب خامس مُلحقا الخسارة الأولى بمنافسه الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما في نهائي بطولة كبرى.

وبهذا يحقق ألكاراز لقبه الثاني تواليا في البطولة المقامة على الملاعب الرملية والخامس في البطولات الأربع الكبرى بعدما توج بطلا لويمبلدون عامي 2023 و2024 وفاز في أميركا المفتوحة بباكورة ألقابه الكبرى في 2022.